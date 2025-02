Lutte : le CNG réagit à la suspension de la couverture sécuritaire par la police

Le Comité national de gestion de la lutte (CNG) a réagi à la décision de la police nationale de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, la couverture sécuritaire des combats de lutte. Selon son porte-parole, cette mesure signifie tout simplement l’arrêt des combats.



« Le règlement dit que sans sécurité policière, il n'y a pas de combat de lutte», a déclaré Moustapha Kandji, ancien promoteur et porte-parole du CNG, dans les colonnes du journal L’Observateur. Il rappelle que les textes du CNG stipulent que la présence policière est obligatoire, que ce soit pour l’arène ou lors des simples face-à-face.



Pour rappel, de graves violences ont marqué le combat entre Franc et Ama Baldé. Des jets de pierres, des véhicules saccagés et des maisons endommagées ont été signalés dans le quartier de Golf Sud. Ces incidents ont tragiquement coûté la vie à Babacar Diagne, victime d’une violente agression.