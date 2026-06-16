Lutte : le combat Ama Baldé contre Reug Reug ficelé pour la saison 2026-2027

La structure Albourakh Events a officiellement annoncé l’organisation du combat tant attendu entre Ama Baldé et Reug Reug pour la saison de lutte 2026-2027.



Pourtant ficelée depuis 2024, cette affiche de prestige vient d’être officialisée par le promoteur. Elle opposera Reug Reug, pensionnaire de Thiaroye, à Ama Baldé de l’écurie Falaye Baldé.



La prochaine saison s’annonce ainsi particulièrement intense pour Reug Reug. Fraîchement victorieux de Boy Niang 2, la « Foudre de Thiaroye » affrontera un autre grand nom de Pikine en la personne d’Ama Baldé.



De son côté, Ama Baldé effectuera son retour dans l’arène après plusieurs mois d’absence marqués par des démêlés judiciaires. Il tentera de renouer avec la victoire face à un adversaire en pleine confiance.



Pour l’heure, la date de cette confrontation très attendue n’a pas encore été dévoilée.