Lutte : le combat Balla Gaye 2 - Eumeu Sène reporté à la saison prochaine

La troisième confrontation entre Balla Gaye 2 et Eumeu Sène n’aura pas lieu le 30 juillet prochain. Le combat est officiellement reporté à la saison prochaine.



Selon Sunu Lamb, Balla Gaye 2 a déposé jeudi au CNG par l’intermédiaire de son manager, Bassirou Babou, un certificat médical d’inaptitude de deux semaines.



Le choc ne devrait pas se tenir cette saison car passé le délai d’inaptitude, le chef de file de l’école de lutte Balla Gaye 2 devra reprendre ses entraînements avant d’affronter le leader de l’écurie Tay Shinger, qui l’a déjà battu à deux reprises.



Joint par Wiwsport, le promoteur Makane Mbengue a confirmé l’information avant de rassurer les amateurs sur la tenue de ce combat en début de saison prochaine.



« Oui effectivement Balla Gaye est malade. Le combat ne pourra plus se tenir ce 30 juillet. Je ne sais pas de quoi il souffre réellement mais si tout se passe bien, on organisera le combat en fin 2023 entre octobre et novembre s’il plaît à Dieu », a confié le fils de Gaston Mbengue.