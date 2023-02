Lutte: le combat Boy Niang - Modou Lo prévu en octobre 2023

Après avoir annoncé aux férus de la lutte que le combat royal entre Boy Niang 2 et Mod’Lo a

été ficelé par "Gaston Production", Source A revient pour informer de la date de la rencontre. Selon le journal, cette l'affiche qui opposera Pikine aux Parcelles Assainies se tiendra en octobre 2023.



Les deux lutteurs vont se disputer le drapeau du chef de l'État, parrain de ce combat.



Ainsi, une première rencontre entre Boy Niang et Mod’Lo est en gestation. Le promoteur compte réunir les deux lutteurs très prochainement pour présenter le combat au grand public. Ce sera certainement l’occasion pour XLO et BN2 de faire leur premier show, de se jauger, psychologiquement bien évidemment.