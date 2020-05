Lutte mondiale contre le COVID-19 : la Chine fournira 2 milliards de dollars américains sur deux ans pour aider les pays en développement

La Chine fournira 2 milliards de dollars américains sur deux ans pour aider à la réponse COVID-19 et au développement économique et social dans les pays touchés, en particulier les pays en développement.



Le développement et le déploiement du vaccin COVID-19 en Chine, lorsqu'ils seront disponibles, deviendront un bien public mondial.



La Chine travaillera avec d'autres membres du G20 pour mettre en œuvre l'Initiative de suspension du service de la dette pour les pays les plus pauvres.



Le président chinois Xi Jinping a annoncé lundi des mesures concrètes pour stimuler la lutte mondiale contre le COVID-19, notamment en fournissant une aide internationale et en faisant du vaccin COVID-19 du pays un bien public mondial lorsqu'il sera disponible.



Xi a fait cette annonce alors qu'il s'adressait à l'ouverture de la 73e session de l'Assemblée mondiale de la santé (WHA) par liaison vidéo.



INTÉRÊTS COMMUNS DE L'HUMANITÉ



"La Chine fournira 2 milliards de dollars américains sur deux ans pour aider à la réponse COVID-19 et au développement économique et social dans les pays touchés, en particulier les pays en développement", a déclaré M. Xi.



La Chine travaillera avec les Nations Unies pour mettre en place un dépôt et une plateforme de réponse humanitaire mondiale en Chine, assurer le fonctionnement des chaînes d'approvisionnement anti-épidémiques et favoriser des "couloirs verts" pour le transport accéléré et le dédouanement, a-t-il dit.



En outre, la Chine mettra en place un mécanisme de coopération pour que ses hôpitaux s'associent à 30 hôpitaux africains et accélèrent la construction du siège du CDC africain pour aider le continent à accroître sa capacité de préparation et de contrôle des maladies, a déclaré Xi.



"Le développement et le déploiement du vaccin COVID-19 en Chine, lorsqu'ils seront disponibles, deviendront un bien public mondial", a déclaré le président.



"Ce sera la contribution de la Chine pour garantir l'accessibilité et l'abordabilité des vaccins dans les pays en développement", a-t-il ajouté.



En outre, la Chine travaillera avec d'autres membres du G20 pour mettre en œuvre l'Initiative de suspension du service de la dette pour les pays les plus pauvres, a déclaré M. Xi, ajoutant que la Chine est également prête à travailler avec la communauté internationale pour renforcer le soutien aux pays les plus touchés sous la plus grande tension. service de la dette afin de pouvoir surmonter les difficultés actuelles.



"Les cinq mesures sont toutes pratiques et visent les points clés et les difficultés au stade actuel et les efforts futurs de la lutte mondiale contre le COVID-19", a déclaré le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Ma Zhaoxu dans une interview après la clôture de l'ouverture.



"Cela montre que la Chine a pris la responsabilité qui lui incombe de prendre soin de la santé et de la vie de son propre peuple et de contribuer à la cause de la santé publique mondiale", a déclaré Ma.



"La volonté de la Chine de faire de son vaccin un bien public mondial montre que l'approche équilibrée du respect des principes et de la poursuite des intérêts du pays a toujours progressé", a déclaré Chen Xulong, chercheur principal au China Institute of International Studies.



La Chine considère la question du vaccin dans le principe de la coopération gagnant-gagnant, a déclaré Chen, ajoutant qu'il "tient compte des intérêts communs de l'humanité plutôt que de protéger uniquement son propre peuple".