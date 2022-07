Lutte : quand Balla gaye 2 et Gris Bordeaux se brocardent sur leur forme physique

À un moment donné de leur dîner de gala qui a servi de face-à-face, très musclé du reste, dimanche 24 juillet 2022, Gris Bordeaux et Balla Gaye 2, adversaires du 7 août 2022, ont vu leurs photos affichées sur l’écran, torse-nu. Il n’en fallait pas plus pour que les deux lutteurs apprécient les formes physiques, l’un pour l’autre.



« Regarde-toi et tu sauras que tu n’as pas travaillé. Tu n’as pas fait de contacts. Tu n’oses pas t’entraîner à la plage, car tu n’es pas équilibré et tu es faible du bas. Tu as juste un gros bidon, pas de muscles ni absolument rien », a lancé Balla Gaye 2 à l’endroit de son adversaire.



Le 3e « Tigre » de Fass ne s’est pas laissé faire. « Nous sommes tous des sportifs et savons juger les formes physiques des athlètes. Balla, tu sais mieux que quiconque que tu n’as pas travaillé. Tu as juste des seins qui lâchent et un ventre qui tombe à la limite. Arrête de duper tes fans et supporters. Physiquement, tu ne vaux rien. Tu n’es pas un athlète. Et tu verras bien le 7 août », a répliqué Gris Bordeaux sur Lutte TV.