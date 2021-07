Lycéenne portée disparue depuis un mois à Yeumbeul Sud: la thèse d’une fugue privilégiée

La mystérieuse disparition, depuis un mois, d’une fille en classe de Seconde au lycée de Yeumbeul Nord continue de susciter beaucoup de polémiques. La mère de la lycéenne s’est tournée hier mardi, vers l’émission « Teuss », de Zik Fm afin de retrouver sa fille. Mais, selon les informations de l’enquête, tout laisse croire à une fugue.



Âgée de 19 ans, la lycéenne en classe de Seconde a disparu le dimanche 6 juin. Un mois, depuis que la jeune fille à quitter son domicile sans laisser de traces. Ses parents inquiets de l’absence prolongée de leur fille ont soupçonné un enlèvement. Ces derniers ont sollicité les services de marabouts et de voyants pour retrouver les traces de la jeune demoiselle, mais sans succès. Elle reste introuvable.



Finalement, ils ont fini par saisir la police. En fouillant le téléphone de la jeune fille, les policiers ont découvert que cette dernière avait supprimé toutes les applications, les messages écrits et audios. L’enquête montre aussi que les parents de la jeune fille sont divorcés et que le papa se trouve à Touba. Joint au téléphone par les enquêteurs, le papa a affirmé sans inquiétude que c’est la deuxième fois que sa fille fugue, révèle le journal « Les Échos ».



Interrogé sur l’affaire, le voisinage témoigne que la maman de la jeune la maltraite tout le temps. Autant d’indices qui poussent les policiers à conclure l’affaire comme une histoire de fugue. Un acte en vue de ne plus subir les maltraitances et les actes de frustration de la part de sa génitrice. Cette dernière a fait l’effet d’une plainte de la part d’un policier du commissariat de Yeumbeul qu’elle avait insulté. Elle a dû présenter ses excuses à l’homme pour qu’il retire sa plainte.