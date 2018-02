Lyon (2-3) Monaco: Keita Baldé marque et se fait expulser

Lyon accueille Monaco pour la 24ème journée de la Ligue 1 française ce dimanche. On joue la 83ème minute. Les lyonnais ont ouvert la marque par M. Diaz à la 12ème de jeu avant que Bertrand Traoré ne corse l’addition à la 27ème minute. Monaco va réussir à égaliser grâce aux buts du sénégalais Diao Baldé Keita à la 31ème minute et Falcao à la 36ème minute.

Après avoir réduit le score, Diao Baldé Keita a reçu un carton jaune à la 40ème, quatre minutes plus tard c’est-à-dire à la 44ème minute, il a en reçu un autre synonyme d’une expulsion. Les monégasques vont réussir à remporter la partie en marquant un troisième but par l'entremise de Rony Lopes à la 88ème minute.