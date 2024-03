MAC de Ziguinchor : cinq (5) détenus dits politiques recouvrent la liberté

Cinq (5) détenus dits politiques ont recouvré, depuis hier mercredi, la liberté à Ziguinchor (situé au sud du Sénégal). Selon Libération, il s’agit de Philippe Moise Basse, Fallou Ndiaye, Mohamed Faye, El Hadji Amadou Dia et Ibrahima Sané. Ces détenus avaient participé aux manifestations du 23 juin dernier. D’après le journal, quatorze autres arrêtés dans les mêmes circonstances, attendent des mains des autorités judiciaires la délivrance de leurs permis de sortie.



Neuf (9) détenus, dont 5 mineurs, avaient été aussi libérés le 26 février 2024. Parmi eux, figurait le maire de la commune de Diacounda, Amadou Sané, avant que Amadou Tom Mbodj et Abdoulaye Dann Diatta soient libérés.



Selon le journal, sur les 30 détenus, 16 ont déjà recouvré la liberté après ces manifestations violentes politiques qui ont occasionné des morts et des blessés dans la cité casamançaise.