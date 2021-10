MALI: la délégation du Conseil de Sécurité des Nations unies rentre bredouille

Après deux jours de discussions avec la junte militaire à Bamako, la délégation du Conseil de Sécurité des Nations unies rentre bredouille. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique ce dimanche après midi, la délégation reçue respectivement par le Président malien Assimi GOITA hier et son Premier ministre Choguel Kokala MAIGA ce matin, vient de quitter cet après midi la capitale malienne, sans avoir arraché le respect du calendrier électoral présidentiel au Mali.



Les autorités de la transition ont dit niet et disent que seul le peuple malien est souverain et fixera la date officielle des joutes présidentielles au terme d’une Assise nationale dont les conclusions seront transmises au Conseil de Sécurité et aux instances de l’Union africaine et de la CEDEAO.



Source: Confidential Afrique