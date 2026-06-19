MONDIAL 2026 : la Suisse bat la Bosnie (4-1) et se qualifie pour les seizièmes de finale

L'équipe nationale de Suisse a battu la Bosnie sur le score de quatre buts à un (4-1) lors de la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe du monde 2026. Après un match nul contre le Qatar lors de la première journée, cette victoire permet à la Nati d'engranger quatre points. La sélection suisse valide ainsi officiellement sa qualification pour les seizièmes de finale de la compétition, avec l'assurance de terminer au minimum parmi les meilleurs troisièmes.



La rencontre s'est débloquée en seconde période grâce aux remplacements effectués par le sélectionneur suisse. Entré en cours de jeu, Manzambi a ouvert le score à la 74e minute d'une reprise de volée. Ruben Vargas a doublé la mise à la 84e minute sur une passe décisive de Breel Embolo. Dans les arrêts de jeu, Manzambi a inscrit un doublé pour porter le score à trois à zéro (90e). La Bosnie a réduit l'écart par Ermin Mahmic à la 93e minute, avant que le capitaine suisse Granit Xhaka ne scelle le résultat final à quatre buts à un sur un penalty à la 97e minute.