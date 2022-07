MU : Cristiano Ronaldo absent de la tournée estivale

Alors qu'il ne s'était pas présenté à la reprise de la pré-saison comme attendu, Cristiano Ronaldo ne participera pas non plus à la tournée estivale des Red Devils. Alors que le club se rend à Bangkok (Thaïlande) pour y affronter Liverpool, Erik ten Hag a dévoilé la liste des joueurs qui voyageront avec lui jusqu'en Asie.



Si on y retrouve la recrue Tyrell Malacia, treize joueurs promus de l'Academie ou encore certains qui n'avaient jamais été convoqués avec le groupe professionnel, le nom de Cristiano Ronaldo manque à l'appel. Si officiellement, le Portugais se serait vu accorder une permission de la part du club pour des raisons familiales, il apparaît tout de même clair que les discussions autour de son avenir sportif ne seraient pas étrangères à son absence.