MU : Cristiano Ronaldo ne participera pas à la présaison !

En effet, selon les informations de Sky Sports, l'international aux 189 sélections (117 buts) ne devrait pas faire partie du groupe du nouvel entraîneur Erik ten Hag pour les voyages en Thaïlande et en Australie. De quoi raviver les rumeurs de départ cet été : son nom a été associé à plusieurs cadors européens (Chelsea, Barcelone, Bayern...) mais sans offre concrète pour le moment...

Le bras de fer continue entre Cristiano Ronaldo et Manchester United. Alors que l'attaquant portugais veut quitter les Red Devils en raison de leur non-participation à la prochaine édition de la Ligue des Champions, son départ semble de plus en plus d'actualité. Et alors qu'il a raté les premiers jours de la présaison, le quintuple Ballon d'or pourrait bien prolonger son absence.