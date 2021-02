MU: Paul Pogba devrait être absent plus longtemps que prévu

Paul Pogba pourrait rester plus longtemps à l'infirmerie. Absent depuis deux semaines en raison d’une gêne musculaire à la cuisse droite, Manchester United espérait récupérer son milieu en forme le plus rapidement possible.



Mais il semblerait que le champion du monde 2018 doive rester éloigné des terrains encore quelques semaines. Selon les informations du Mirror , alors qu’il devrait être forfait pour la double confrontation d'Europa League contre la Real Sociedad et face à Newcastle, le milieu de terrain français est aussi incertain contre Chelsea.



Une très mauvaise nouvelle pour son entraîneur qui craint aussi de ne pas pouvoir compter sur lui pour un autre choc six jours plus tard contre Manchester City. Depuis sa blessure, les Red Devils n'ont plus gagné en championnat.