Macky Sall : «J’ai compris que Thiès est avec nous»

«J'ai compris que Thiès est avec nous et il a compris le processus de l'émergence que nous avons entamé». C'est par ces mots que le candidat Macky Sall a débuté son speech ce dimanche 17 février à Thiès où il a clôturé son 15ième jour de campagne. Poursuivant son discours, Macky Sall promet aux Thiessois d'accorder une oreille attentive à leur ville: « Ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu le klaxon du train mais sachez que ça sera ma priorité dès le mois d'avril prochain. Je vais redonner à Thiès non seulement son rôle de carrefour ferroviaire mais aussi un carrefour universitaire».



Le candidat de Benno book yakaar (BBY) d'ajouter : « Thiès sera un carrefour autoroutier. Thiès sera un carrefour de réseau électrique. Je vai redonner aussi à Thiès sa vocation minière. C'est moi qui ai redonné vie à ICS. Je veux discuter avec Darou parce qu'ils ont des problèmes d'eau mais avec les ICS nous allons le régler».



Très en verve, le Président sortant a exhorté ses partisans à se rendre, dimanche prochain, massivement aux urnes afin de voter « le candidat qui a un programme pour Thiès et qui a le financement». Macky Sall de conclure : «Thiès a beaucoup souffert par le passé mais je vous promets des emplois pour la jeunesse, plus de financement dans le cadre de la DER»