Macky Sall a convoqué ses avocats pour manipuler l’opinion (Proche de Khalifa Sall)

Macky Sall remue ciel et terre pour que la candidature de Khalifa Sall soit invalidée. C’est dans ce sens qu’il a convoqué les avocats de l’Etat afin que ces derniers puissent convaincre l’opinion d’adhérer à l’idée selon laquelle un rabat d’arrêt n’est pas suspensif.



Cet aveu est de Babacar Thioye, directeur de cabinet du candidat à la candidature qui doit faire face ce 3 janvier aux juges de la plus haute juridiction du Sénégal, chargée de statuer sur le pourvois déposés par l’ex-édile de la capitale sénégalaise.



«La candidature de Khalifa Ababacar Sall n’a jamais été un combat pour nous. C’est un combat pour Macky Sall qui a voulu nous l’imposer et nous apprenons d’ailleurs qu’il a convoqué ses avocats pour leur demander, dans les prochaines heures, dans les prochains jours e t faire valoir l’idée saugrenue que le rabat d’arrêt n’est pas suspensif. Nous l’avons appris de source sure», a-t-il déclaré.



C’est dans cette optique que les conseils du Président vont assiéger les médias pour en convaincre les Sénégalais. M. Thioye de marteler que le rabat d’arrêt est suspensif, sauf si on viole la loi.



Si les choses restent en l’état, la candidature à la présidentielle de Khalifa Ababacar Sall risque d’être invalidée à cause de la condamnation à 5 ans de prison ferme assortie d’une amende de 1,8 milliards de francs Cfa dans l’affaire dite de la Caisse d’avance de la mairie de Dakar.