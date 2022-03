Macky Sall annonce un programme de connectivité de 120 milliards de francs CFA

Le président de la République, Macky Sall a annoncé, samedi, le démarrage prochain d’un programme d’amélioration de la connectivité des zones agricoles doté d’un financement de près de 120 milliards de francs Cfa.



"Nous allons bientôt démarrer le Programme d’amélioration de la connectivité des zones agricoles du nord et du centre du pays financé à hauteur de 200 millions de dollars avec l’appui de la Banque mondiale (BM)’’, a-t-il déclaré.



Il s’exprimait lors de la cérémonie officielle d’inauguration du Grand pont à péage de Foundiougne Nelson Mandela en présence de l’Ambassadeur de la République de Chine, Xiao Han, et des élus locaux.



‘’Nous avons aussi le Programme spécial de désenclavement (PSD) qui va démarrer incessamment et qui contribuera à désenclaver durablement toutes les localités du Sénégal" a annoncé le chef de l’Etat.



Ces programmes vont s’articuler autour de réalisations de routes et d’autres infrastructures de bases essentielles dans le désenclavement et la facilitation des échanges, a-t-il fait valoir.



Il s’agit, a-t-il expliqué, de parvenir à une meilleure connectivité entre les zones de production agricoles et les marchés des centres urbains.



Avec APS