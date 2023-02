Macky Sall au sommet de l'UA: « l'émergence de l'Afrique est à notre portée »

Le président de la République, Macky Sall, s'est adressé ce matin aux chefs d'Etat et de gouvernement africains réunis à Adis-Abeba pour le 36e Sommet de l'organisation continentale, dont il a dirigé la présidence pendant un an avant de passer le témoin à son homologue des Comores, Azali Assoumani. Il a estimé que l'émergence de l'Afrique est à la portée du continent.



"Avec la reconfiguration géopolitique du monde, une opportunité historique s’offre à nous de fermer l’ère de l’Afrique des problèmes et ouvrir la voie de l’Afrique des solutions. Nous en avons tout le potentiel ; parce qu’un continent de 30 millions de Km², plus d’un milliard trois cents millions d’habitants, doté en abondance de toutes sortes de ressources, ne peut être condamné à rester à la traine du monde", a dit le président sénégalais.



Selon lui, " l’émergence de l’Afrique est à notre portée. Mais pour y arriver, nous devons accorder plus de temps à l’agenda pour le développement économique et social du continent, que nous avons actualisé cette année avec la tenue des Sommets sur des thèmes suivants.



L’industrialisation et la diversification économique de l’Afrique ; l’accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf ;

la masculinité positive, contre les violences faites aux femmes et aux filles ; l’agriculture et la sécurité alimentaire ; enfin le financement des infrastructures.



Ces thématiques, a-t-il poursuivi, rappellent les "urgences auxquelles nous devons nous attaquer afin de réaliser l’Afrique que nous voulons pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour les générations futures".



En raison de la persistance des violences faites aux femmes et aux filles, et de notre grand retard en matière d’infrastructures, Macky Sall a appelé l’Union à prendre des "décisions urgentes pour la mise en œuvre des conclusions des rencontres de Dakar sur ces deux thématiques".