Macky Sall aux États-Unis pour le National Prayer Breakfast et une rencontre avec l’Atlantic Council

Après un passage à Abou Dhabi pour la cérémonie de remise du Prix Zayed, l’ancien Président sénégalais Macky Sall s’est envolé pour Washington, où il participe au National Prayer Breakfast, un événement annuel de prière et de réflexion réunissant des leaders politiques, économiques et religieux.



Organisé depuis 1953, chaque premier jeudi de février, le National Prayer Breakfast vise à promouvoir le dialogue inter-religieux et l’unité dans un cadre informel. Initiée sous la présidence de Dwight D. Eisenhower, cette rencontre est coparrainée par le Congrès américain et coordonnée par la Fellowship Foundation. Un moment clé de l’événement reste le discours du Président des États-Unis.



En marge de ce rassemblement, Macky Sall sera également reçu par l’Atlantic Council, un influent think tank américain, où il pourrait échanger sur des sujets liés à la politique internationale, à la gouvernance et au développement en Afrique.