Macky Sall aux "Lions" : "Je ne vous fixe aucune limite"

Le chef de l'Etat Macky Sall a déclaré lors de la cérémonie de remise du drapeau national à l'équipe nationale, qu'il ne fixait aucune limite à Aliou Cissé et à ses joueurs. "Je ne vous fixe aucune limite. Allez le plus loin possible dans la compétition", a-t-il dit avant d'ajouter : faites autant voire mieux que la génération de El Haj Diouf, Fadiga...".