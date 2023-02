Macky Sall aux Lions locaux : "la Nation entière est fière de vous"

Le président Macky Sall a exprimé sa joie après la victoire des Lions locaux en finale du Championnat d'Afrique des notions ce samedi, face à l'Algérie, pays organisateur. Le chef de l'État qui a félicité Pape Thiaw et ses hommes a soutenu que la nation entière est fière d'eux.



"Après la CAN, le Sénégal remporte la coupe du #CHAN ! Chaleureuses félicitations aux vaillants Lions locaux et à leur encadrement pour cette victoire historique qui couronne un parcours héroïque. Chers lions, vous êtes entrés dans l’histoire ! La Nation entière est fière de vous", posté M. Sall.