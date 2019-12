Macky Sall aux épinglés du rapport de l’Armp: « Que chacun prenne ses responsabilités »

Le président Macky Sall a réagi suite à la publication du rapport de l'année 2017 par l'Autorité de régulation des marchés publics (Armp), qui pointe certaines irrégularités dans le cadre de la gestion l'administration publique.



Il a indiqué à certains de ses proches que sur cette affaire nul ne sera épargné et que tout sera tiré au clair, car ce sera tolérance zéro contre les dérapages qui portent préjudice à l'image de son mandat en cours et à la bonne gouvernance, rapporte le quotidien Tribune.



« Notre politique de bonne gouvernance est saluée dans la sous-région et par les institutions internationales. Que chacun prenne ses responsabilités », ajoute le journal.



Dans ce rapport parcouru par « Libération », les services du ministère de l’Agriculture sous Papa Abdoulaye Seck, commandaient une chèvre à 166.000 Fcfa et une poule locale à 11.000 FCFA. M. Seck était ministre de l’Agriculture et de l’Équipement rural de 2013 à avril 2019.