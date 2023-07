Macky Sall condamne "fermement" le coup d’Etat militaire au Niger

Je condamne fermement le coup d’Etat militaire au Niger contre un président démocratiquement élu. La prise de pouvoir par la force est inacceptable. La sécurité et la sûreté du Président @mohamedbazoum et de sa famille doivent être préservées et l’ordre constitutionnel restauré.

— Macky Sall (@Macky_Sall) July 27, 2023



Le président sénégalais, Macky Sall a condamné « fermement » le coup d’Etat militaire au Niger contre un président démocratiquement élu, appelant les militaires à préserver la sécurité et la sûreté du Président Bazoum et de sa famille ».« Je condamne fermement le coup d’Etat militaire au Niger contre un président démocratiquement élu. La prise de pouvoir par la force est inacceptable. La sécurité et la sûreté du Président @mohamedbazoum et de sa famille doivent être préservées et l’ordre constitutionnel restauré », a twitté le président Sall ce jeudi.