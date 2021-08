Macky Sall débloque près de 800 millions FCFA pour la construction de la Maison des Hôtes de Thiénaba

Le Président Macky Sall s'est rendu à Thiénaba, samedi, pour présenter ses condoléances et celles de la nation à la famille du défunt khalife Serigne Abdourahim Seck. A l'occasion, il a annoncé que le gouvernement a débloqué près de 800 millions FCfa pour y construire la Maison des Hôtes.



« Serigne Abdourahim Seck nous a quittés et nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à tous les musulmans. Nous sommes en période de pandémie, mais je ne pouvais pas ne pas revenir à Thiénaba, présenter mes condoléances au nom de toute la Nation. Nous avons perdu un grand homme religieux. Il n'a pas duré au khalifat, mais on constate qu'il a fait beaucoup de réalisations et avait démarré beaucoup de projets», a affirmé le Président Sall, accompagné de son ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, du gouverneur de Thiès et de l'ancien ministre Amadou Ba.



Pour lui, le Sénégal a perdu un homme de Dieu. C'est pourquoi, a-t-il annoncé, quand il a reçu l'information, alors qu'il était en voyage à l'extérieur, on a tout fait pour que le corps soit très vite acheminé au pays. Le Président Sall a ainsi renouvelé sa relation avec le nouveau khalife, Serigne Assane Seck et promet d'être à ses côtés pour l'accompagner dans sa mission.



«On souhaite poursuivre les projets qu'on a démarrés avec son prédécesseur. La Maison des Hôtes de Thiénaba était bloquée à cause de quelques soucis, mais maintenant, tout est réglé. On a choisi l'entreprise qui doit la construire et son budget qui est arrêté à près de 800 millions FCfa, est déjà sur place. Thiénaba va bientôt avoir sa Maison des Hôtes comme toutes les autres cités religieuses. L'Etat doit soutenir les religions et c'est la constitution qui l'exige», a promis le chef de l'Etat.