Macky Sall demande le lancement dans les meilleurs délais de la 2e phase du TER

En conseil des ministres mercredi, le président Macky Sall a demandé au Ministre des Finances et du Budget et au Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération d’engager avec les partenaires le lancement de la 2e phase du Train Express régional.



« Le chef de l’Etat demande, également, au Ministre des Finances et du Budget et au Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, en relation avec l’APIX, d’engager, avec les partenaires techniques et financiers, toutes les diligences requises, en vue de lancer, dans les meilleurs délais, la phase II (Diamniadio-AIBD sur 19 km) de la construction du TER », a dit le président Sall.



Cette étape concerne la distance comprise entre Diamniadio et l’aéroport international Blaise-Diagne de Diass (ouest). Le Train express régional assure le transport des passagers entre Dakar et Diamniadio (la phase 1) depuis plusieurs semaines.