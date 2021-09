Macky Sall félicite Felwine Sarr qui figure dans la liste des 100 personnalités les plus influentes

Félicitations à @FelwineSarr qui œuvre à la restitution du patrimoine culturel africain et à l’acteur @OmarSy, dont la carrière est couronnée de succès, qui se retrouvent dans la liste des 100 personnalités les plus influentes du @Time 👇🏿https://t.co/ozPlUtOmkj

— Macky Sall (@Macky_Sall) September 16, 2021



L’écrivain et universitaire Felwine Sarr est classé parmi les 100 personnalités les plus influentes dans le monde pour l’année 2021. Le classement est fait par le magazine américain Time qui consacre ainsi ses travaux réalisés avec la française et historienne d’art, Benedicte Savoy, sur la restitution du patrimoine culturel africain.Le président sénégalais a saisi cette occasion pour féliciter l’universitaire sénégalais. "Félicitations à@FelwineSarr qui œuvre à la restitution du patrimoine culturel africain et à l’acteur @OmarSy, dont la carrière est couronnée de succès, qui se retrouvent dans la liste des 100 personnalités les plus influentes du @Time", a twitté le chef de l'Etat.