Macky Sall : « les forces de l’ordre n’ont pas intérêt à tirer sur les manifestants » (vidéo)

A l’ouverture du Dialogue national mercredi au Palais, le président Macky Sall s’est exprimé sur les violentes manifestations notées ces derniers jours et visant les hommes politiques et magistrats. Il a soutenu que « l’Etat fera à face », appelant à « faire confiance à la justice et à l’Etat de droit ». Par ailleurs, le chef de l’Etat a fait savoir que les forces de l’ordre n’ont aucun intérêt à tirer sur les manifestants. REGARDER….

Baboye Dia

