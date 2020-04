Macky Sall maintient les horaires du couvre-feu

Jeudi, lors de la rencontre du conseil des ministres qui s'est tenue par visioconférence, Macky Sall a annoncé le maintien des horaires du couvre-feu ( 20 heures- 6 heures du matin). Par ailleurs le conseil a adopté le projet d'ordonnance aménageant des mesures dérogatoires au fonctionnement des conseils départementaux, municipaux et de ville mais aussi le projet d’ordonnance relative aux mesures fiscales et en soutien aux entreprises dans le cadre de la pandémie du COVID-19; et, enfin le projet d’ordonnance relative à l’admission en franchise des droits, taxes et matériels sanitaires destinés à la lutte contre la pandémie.