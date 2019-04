Macky Sall place les femmes, les filles et les jeunes au devant de son quinquennat

Le président de la République du Sénégal Macky Sall a placé les femmes, les filles et les jeunes au devant de son quinquennat en s’engageant à améliorer leurs conditions de vie, lors de son discours après qu’il a prêté serment mardi à Diamniadio, une ville située à une trentaine de kilomètres de Dakar.



« Je renforcerai par conséquent les initiatives et programmes dédiés à l’apprentissage aux métiers et à l’esprit d’entreprise, comme la formation école-entreprise en collaboration avec le secteur privé », a dit promis le président Sall.



Il a aussi promis d’entendre le réseau de centres de formation professionnelle et technique, en raison d’un centre au moins dans chacun de nos 45 départements. La Délégation à l'entreprenariat rapide (Der) et le fonds de garanti des investissements prioritaires soutiendront des jeunes créateurs de start-up.



Par ailleurs, M. Sall a soutenu qu’il porte une « attention particulière » aux politiques publiques en faveur des femmes et des filles qui sont toujours à la tâche dans nos villes comme dans nos campagnes.



« Les femmes sont des héroïnes au quotidien. Nous ne pourrons pas avancer sur la voie du développement en laissant derrière plus de la moitié de notre société(…). Toutes les initiatives de soutien à l’amélioration de la condition féminine seront par conséquent maintenues et renforcées », dit-il.



En cela, le président fait allusion, notamment aux « soins et à la santé de la femme et les enfants à bas âge, aux équipements d’allègement de travaux pour les femmes, aux financements et la construction de centre d’assistance dédiés aux femmes et aux jeunes filles ».