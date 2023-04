Macky Sall rappelle la nécessité d’encadrer la pêche artisanale

En Conseil des ministres, le Président de la République est revenu sur l’encadrement de la pêche artisanale et le développement des zones de pêches, en soulignant la place primordiale que la pêche artisanale occupe dans la vie économique et sociale du pays.



A cet égard, le Chef de l’Etat a demandé au Premier Ministre de veiller à « l’accélération de l’exécution des projets de modernisation de la pêche artisanale ».



Le Président de la République a rappelé la « nécessité de l’intensification des aménagements des aires de débarquement et de transformation des produits de la pêche, de la promotion du renouvellement progressif du parc de pirogues avec le recours aux pirogues en fibres de verre ainsi que du renforcement des programmes de dotations des pêcheurs en gilets et en moteurs hors-bord subventionnés ».



Enfin, le chef de l’Etat a indiqué au Gouvernement, l’urgence de mener une « réflexion inclusive sur l’aménagement, l’habitat et le cadre de vie des populations au niveau des localités, zones et sites de pêche et l’urgence de finaliser la préparation du Conseil Présidentiel sur la Pêche », peut-on lire dans le communiqué du Conseil des ministres.