Macky Sall reçoit en audience Bibi, Mame Boye Diao et Moussa Baldé

Le président de l'Alliance Pour la République (Apr) a pris les devants pour éviter que son parti n'aille en rangs dispersés aux prochaines élections locales. Le Président Macky Sall a reçu hier les trois leaders de Kolda, en l'occurrence le Pr Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Abdoulaye Bibi Baldé maire de Kolda et directeur général de la Poste, et Mame Boye Diao, directeur des Domaines.



Le Président Sall veut réunifier les responsables de son parti à Kolda où trois camps se sont dessinés et chacun affiche ses ambitions. Selon nos informations, il a demandé aux différents responsables de mettre en place des investitures consensuelles dans toutes les communes de la région de Kolda.