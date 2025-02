Macky Sall réplique aux accusations du gouvernement : « Ils n’ont qu’à travailler au lieu de... »

L’ancien Président du Sénégal Macky Sall a répondu aux accusations du gouvernement concernant d’éventuelles irrégularités dans la gestion des finances publiques sous son mandat. Dans une interview accordée à Jeune Afrique, il a rejeté toute accusation de falsification et a défendu son bilan. Il a affirmé qu’il a laissé « un pays stable et en paix. » Ce, contrairement au dires du Premier ministre Ousmane Sonko qui l’accuse d’avoir laissé un « pays en ruine. »



M. Sall a défendu son bilan et assuré n’avoir « rien à craindre » d’un éventuel retour au Sénégal. « Je n’ai pas peur de revenir malgré les menaces de poursuites judiciaires », a affirmé l’ex-chef de l’État, rejetant toute implication dans des malversations financières. Il a également tenu à rappeler qu’il aurait pu briguer un troisième mandat, mais qu’il avait choisi de ne pas le faire. « Le troisième mandat serait passé, mais j’ai préféré la voie de la démocratie », a-t-il déclaré.



Macky Sall est aussi revenu sur la loi d’amnistie votée sous sa présidence, qui avait permis la libération de plusieurs détenus politiques. Selon lui, cette décision visait à pacifier le climat sociopolitique après trois années marquées par des tensions et des manifestations. « Nous sommes allés aux élections de manière apaisée. Ils ont gagné. Ils n’ont qu’à travailler au lieu de critiquer ce qui a été fait ces douze dernières années », a-t-il expliqué.



Répondant aux critiques de l’actuel régime sur son bilan, il a conclu avec fermeté : « Ils ont gagné. Ils n’ont qu’à travailler au lieu de critiquer ce qui a été fait ces douze dernières années.»