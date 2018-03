Macky Sall répond à ses pourfendeurs : «Je suis dans l’action»

Un homme d’action ! C’est le qualificatif que le chef de l’Etat s’est donné pour porter la réplique à ses détracteurs qui ne cessent de critiquer ses six (6) ans passés à la magistrature suprême. En effet, pour le Président Macky Sall qui recevait les rapports 2016 et 2017 de l’organe dirigé par Aminata Tall, il «est dans l’action».



«Vous avez démontré que votre institution, en toute neutralité, peut servir la République dans la définition et la précision des politiques publiques pour la prise en compte des problèmes de la société.

Vous convenez tous avec moi que je suis dans l’action. Je me réjouis de constater que le Conseil économique, social et environnemental y est aussi», a-t-il déclaré, félicitant au passage la présidente de cette institution pour «l’excellent travail» qu’elle a abattu, elle et son équipe.



Selon lui, le Cese «incarne l’image du Sénégal qui travaille. Heureusement que le gouvernement et l’ensemble des institutions du pays peuvent légitimement tenter de vous disputer cette palme, c’est dire que le Sénégal travaille, le Sénégal est dans l’action».



Procédant à un survol rapide de son bilan, le Président Sall martèle que sur tous les plans, le Sénégal est en train de franchir des pas importants vers le développement.