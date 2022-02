Macky Sall s’absente du Sénégal pour une semaine

Le président Macky Sall a un agenda très chargé à dérouler. Il quitte Dakar ce jeudi pour Accra où il assistera au sommet de la Cedeao. Le lendemain, vendredi, samedi et dimanche, le chef de l’Etat se rendra à Addis-Abeba en Ethiopie pour être officiellement installé dans ses fonctions de président de l’Union Africaine.



En raison du contexte sanitaire, il y aura des délégations restreintes en plus de tests rapides quotidiens. Et le lundi, le président Sall s’envolera vers les Comores pour une visite officielle de deux jours. Sauf changement de programme, la date de son retour au pays est prévue mercredi prochain.