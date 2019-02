Macky Sall se lance dans les préparatifs du 4 Avril

Lors du Conseil des ministres tenu mercredi au Palais, le président sortant, Macky Sall, a évoqué les préparatifs de la célébration de la fête nationale (4 avril), alors que l'opposition réclame le second tour, et la Commission nationale de recensement des votes a donné rendez-vous ce jeudi à 11h pour la publication des résultats définitifs du scrutin présidentielle du 24 février.



"Le chef de l'Etat a terminé sa communication sur son agenda et les préparatifs de la fête du 4 avril 2019, marquant le 59 anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale", lit-on dans le document. Cette déclaration laisse entrevoir que le candidat sortant se voit déjà vainqueur du scrutin qui fait tant de polémiques entre la majorité et l'opposition.



M. Sall a également demandé au Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne "de faire prendre toutes les dispositions, en relations avec les services compétents de l'Etat, pour la bonne préparation de l'installation du président de la République élu à l'issue du scrutin du 24 février 2019.