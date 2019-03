Macky annonce le départ de plusieurs ministres: "je suis obligé de faire des changements"

Un grand "Sét sétal" en vue lors de la constitution du nouveau gouvernement, si l'on en croit aux propos tenus par le président de la République vendredi à la rencontre d'adieu organisée au Palais avec les 300 membres de son cabinet.



Selon le journal Libération, de nombreux ministres, et pas des moindres, vont quitter le gouvernement, à l'issue du "remaniement en profondeur" qui s'annonce. Et c'est le chef de l'Etat qui a, lui-même, fait l'annonce. "Je suis obligé de faire des changements pour mieux répondre aux aspirations des populations. C'est un quinquennat plein de défis, à tous les niveaux, qui nous attend", a-t-il déclaré, selon le journal.



Le président élu Macky Sall va faire sa prestation de serment le 2 avril prochain. Après, il va nommer un Premier ministre et constituer un gouvernement dont la composition et la taille tiennent en haleine toute la République.