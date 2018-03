Macky dépêche le Directeur général des Sénégalais de l'extérieur en Espagne

Le Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Me Sidiki Kaba, sur instruction du Président de la République, vient de dépêcher à Madrid en Espagne, une délégation dont le Directeur Général des Sénégalais de l’Extérieur pour s’enquérir sur place de la situation de nos compatriotes et pour rencontrer les autorités espagnoles.

La délégation rencontrera par ailleurs les familles des défunts pour leur apporter le soutien du gouvernement du Sénégal ainsi que la communauté sénégalaise. (Communiqué)