Macky divise définitivement les étudiants: l’Ucad suspend son mot d’ordre, l’Ugb et l'Uadb maintiennent sa grève

Les étudiants du Sénégal qui étaient unis comme un seul homme suite à la mort de leur camarade Fallou Sène, ne parlent plus le même langage. Les démons de la division les ont rattrapés après l'entretien qu'a accordé le chef de l'Etat à une partie d'entre eux.



En effet, si les étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) ont annoncé la suspension de leur mot d’ordre de grève ce mercredi. Du côté de leurs camarades de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, la grève illimitée est toujours maintenue.



Ils réclament toujours la lumière sur la mort de Fallou Sène et le départ des ministres qui seraient impliqués dans la crise ayant abouti à ce drame, en l’occurrence, Amadou Bâ Finance(s), Mary Teuw Niane (Enseignement supérieur) et Aly Ngouille Ndiaye (Intérieur).



Ils annoncent un point de presse vendredi, renseigne la Rfm.



Même son de cloche pour les étudiants de l'Université Aliou Diop de Bambey (UADB), qui déclarent que leurs revendications n’ont rien à voir avec la plateforme revendicative de leurs camarades reçus par le Chef de l’Etat. Ils informent qu’ils attendent toujours satisfaction de leurs exigences.