Macky sur l'affaire Hadjibou : "Là, il s’agit d’un cas de diffamation...Crier à la chasse aux opposants c’est trop facile"

Le président de la République Macky Sall s'est prononcé sur l'affaire Cheikh Hadjibou Soumaré, candidat déclaré pour la présidentielle de 2024, qui a été placé sous contrôle judiciaire suite à une lettre qu'il lui a adressée. Dans cette missive, l'ancien Premier ministre lui pose des questions à savoir s'il a versé la somme de 12 millions d’euros à Marine le Pen lors de son passage au Sénégal . Selon le chef de l'Etat, "il s’agit d’un cas de diffamation"."Là, il s’agit d’un cas de diffamation. Comment un individu peut-il insinuer gratuitement que le président de la République a versé 12 millions d’euros à Marine le Pen ?", s'est-il interrogé dans une interview avec l'Express.fr.Avant de revenir sur la question qui lui a été posée par M. Soumaré et qui, selon lui, pourrait avoir des conséquences "demain". "Dans ce courrier, il me demande si j’ai donné cet argent ; demain, certains diront que je l’ai fait".Le président sénégalais demande, par ailleurs, à Cheikh Adjibou Soumaré de fournir la preuve de ce qu'il avance s'il en dispose. "S’il possède la preuve d’un tel financement, qu’il la fournisse ! ", a-t-il lancé.M. Sall de jeter un pique à ceux qui crient "à la chasse aux opposants : "L’on ne peut pas lancer ainsi des accusations sans preuves, puis, lorsque la justice est saisie et effectue son travail, crier à la chasse aux opposants. C’est trop facile".