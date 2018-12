Macron prépare un grand débat national pour renouer le fil avec les Français

Il faut que cette grande consultation ressemble « plus à un jardin à l'anglaise qu'un jardin à la française : ce doit être foisonnant ! » Voilà ce qu'a expliqué le Premier ministre Edouard Philippe lors du dernier Conseil des ministres.



Débat public, groupes de réflexions, plateformes numériques, tout le monde doit pouvoir participer. Le gouvernement compte sur l'implication des maires, maisaussi des syndicats ou des entreprises. Du côté des maires, certains soutiennenent l'initiative comme Philippe Geslan, maire d'une petite commune de 450 habitants dans les Yvelines, en région parisienne.



« Maintenant que la parole s'est libérée, que la colère s'est exprimée, c'est le temps de la concertation. Il faut que cela se fasse par le biais des mairies, c'est indispensable ! Nos habitants ne s'exprimeront que auprès de leur maire ; il faut vraiment que la commune redevienne la cellule de base de la démocratie », selon cet élu local. Autre maire, autre discours: pour Sylvie Najotte, maire d'une commune de 100 habitants dans la Meuse, ce n'est pas aux maires d'assumer cette responsabilité. « Le maire, sur le pouvoir d'achat, que voulez-vous qu'il réponde ? sur la justice fiscale ? Je n'ai pas de réponse ! Sur les inégalités sociales ?... Le maire et les compétences communales, c'est une chose, ce débat citoyen, c'est autre chose !»



Mais côté pratique, c'est encore flou : le grand débat devait démarrer le week-end dernier, mais rien n'était finalisé. Il commencera finalement sans doute début janvier, concède-t-on à Matignon.



L'ancienne secrétaire d'Etat à l'Ecologie, Chantal Jouanno, présidente de la Commission nationale du débat public, est à la manœuvre. Des fiches techniques sur l'organisation des réunions sont en préparation ainsi que sur les thèmes abordés. On parlera transports, accès aux services publics, impôts, mais aussi organisation de l'Etat et citoyenneté.





Le Premier ministre a donné un gage en se disant ouvert à des discussions sur le référendum d'initiative populaire. En revanche, après une levée de boucliers dans la majorité, la question de l'immigration ne sera finalement pas au menu.