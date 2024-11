Madagascar: la campagne pour les municipales démarre sans susciter un grand enthousiasme

Dans la commune d’Alasora, les hymnes des candidats résonnent au passage des caravanes. À 35 ans, Joachim Ravolaharmanana, candidat indépendant, est le plus jeune des cinq concurrents de sa commune. Et il compte bien en faire un atout pour apporter un vent de changement. En ce premier jour de campagne, l’objectif pour lui, c’est de se faire connaître.



« Aujourd'hui, nous allons visiter les 20 quartiers de la commune. Et durant les 21 jours [que dure la campagne], nous allons essayer de propager nos idées, nos valeurs et notre programme », explique-t-il.



« Ça fait partie du jeu... »

Un programme basé sur la promesse d’une meilleure gouvernance. « Nous avons constaté qu'il y a une forte corruption au niveau de notre commune et donc nous avons le devoir de lutter contre ça parce que les victimes, ce sont les populations vulnérables ».



Questionné sur sa manière de faire campagne, finalement peu différente de celle de ses concurrents, le candidat se justifie : « Avoir des baffles, mettre la sono à fond, distribuer des t-shirts à ses partisans, ça fait partie du jeu... »