Madagascar: la date de la présidentielle connue, son financement incertain

« Aujourd'hui, le conseil du gouvernement, après avoir examiné la proposition de la Céni (Commission électorale nationale indépendante), vient de décider que la date des élections présidentielles sera comme suit : le premier tour aura lieu le 7 novembre. Et le second tour aura lieu le 19 décembre. »



Une annonce laconique. En quelques secondes, le Premier ministre Christian Ntsay a mis un terme à toutes les rumeurs de calendrier électoral qui allaient bon train ces dernières semaines. Cependant, pas un mot sur les quelque 7 millions d'euros manquants pour l'organisation du scrutin : 4,5 millions d'euros à trouver dans le budget national et 2,6 millions auprès des bailleurs internationaux via le SACEM (Soutien au cycle électoral de Madagascar). Le chef du gouvernement s'est ensuite exprimé à huis clos devant le corps diplomatique réuni au grand complet.



Le Mapar, parti de l'ancien chef de l'Etat Andry Rajoelina qui a rejoint le gouvernement de « consensus », s'est d'ores et déjà dit favorable à la date annoncée.



Soulagement

«Nous sommes rassurés par la décision du gouvernement d'annoncer la date aujourd'hui. On n'attendait que ça, salue pour sa part Violette Kakyomya, la représentante du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l'un des gros contributeurs de l'organisation de l'élection présidentielle. Les fonds ne sont pas réunis, mais vous savez, dans tous les processus électoraux, on mobilise les fonds jusqu'à la dernière minute ! Mais nous sommes confiants ... Nous sommes confiants. Nous allons continuer à travailler pour mobiliser les fonds, que ce soit du côté du gouvernement ou des partenaires. »



Le compte à rebours a donc commencé. Les bailleurs – comme l'Union européenne – qui conditionnaient le décaissement de certains financements à la présentation d'un calendrier électoral vont désormais pouvoir débloquer les fonds promis. Une réunion avec les différents partenaires pour discuter des montants manquants est d'ores et déjà prévue le 5 juillet prochain.