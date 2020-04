Madagascar: la haute couture s'implique dans la fabrication de masques

Face à cette situation, une usine spécialisée dans la broderie et la confection pour les maisons de haute couture européennes a décidé, dès le début de l’épidémie, de suspendre une partie de sa production pour fabriquer en grand nombre les précieux masques, et les distribuer – gratuitement– à la population. Quand l’industrie du luxe se met au service des plus démunis, c’est un reportage de l’une de nos correspondantes à Antananarivo.