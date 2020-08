Madagascar: le ministre de la Santé renvoyé

C’est un limogeage remarqué. Celui du ministre de la Santé Ahmad Ahmad, annoncé jeudi 20 août lors d’un Conseil des ministres dirigé par Andry Rajoelina.



Le mois dernier, lundi 20 juillet, le ministre a adressé un courrier aux partenaires techniques et financiers dans lequel il appelait à l’aide la communauté internationale pour du matériel de protection supplémentaire ainsi que des respirateurs. Le ministre Ahmad s’inquiétait aussi de la « flambée épidémique » et de « la multiplication des formes sévères de la maladie » sur la Grande île à l’époque.



La lettre a été rendue publique par la presse et les réseaux sociaux et provoqué un tollé dans l’opinion publique. La porte-parole du gouvernement, Lalatiana Andriatongarivo, avait condamné immédiatement l’initiative, décrite comme « personnelle ».



Jean-Louis Rakotovao, ancien directeur général de l’hôpital Manara Penitra d’Andohatapenaka, devra donc continuer la tâche de son prédécesseur. Les derniers chiffres du coronavirus font état de 177 morts à Madagascar.