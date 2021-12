Madagascar : le président de la République décrète une journée de deuil national

« Le drapeau malgache est en berne sur tout le territoire national ce jeudi, soupire Madagascar Tribune. Le président de la République, Andry Rajoelina, a décrété un deuil national en mémoire des victimes du naufrage, lundi, du bateau Francia à Soanierana Ivongo. »



Le dernier bilan de ce naufrage fait état de 85 morts et d’une cinquantaine de survivants. Il y aurait encore des disparus.



« Ce bateau de marchandises avait à son bord plus de 130 personnes, précise Madagascar Tribune. Il avait dépassé sa capacité d’accueil et les passagers n’avaient pas été enregistrés auprès de l’Agence portuaire maritime et fluviale, au départ de la commune rurale d’Antanambe, à Mananara Nord, pour se rendre à Soanierana Ivongo. Le bateau opérait donc clandestinement. »



D’après Les Nouvelles, autre quotidien malgache, « le commandant de bord et son équipage sont toujours introuvables, ils ne figurent ni parmi les rescapés ni parmi les corps repêchés ».