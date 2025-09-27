Madiambal Diagne réagit au mandat d’arrêt international émis contre lui

Madiambal Diagne, patron du groupe Avenir Communication, n’a pas tardé à réagir sur à l’annonce d’un mandat d’arrêt international émit à son encontre.« Je prends note de l’annonce d’un mandat d’arrêt international émis contre moi. Je rappelle que c’est moi-même qui ai informé de ma présence en France et de mon prochain retour au Sénégal. J’affirme qu’avant l’exécution d’un tel mandat, je me présenterai à la Justice de mon pays », a-t-il indiqué sur X (ancien Twitter).





En effet, le ministre de l’Intérieur a annoncé l’information dans un communiqué publié le vendredi 26 septembre. « Le Ministère porte également à la connaissance de l’opinion avoir reçu, ce jour, notification d’un mandat d’arrêt international décerné contre le fugitif par le Président du Collège des juges d’instruction du pool judiciaire financier. »



Pour rappel, Madiambal Diagne, a quitté le Sénégal dans des conditions controversées. Dans un précédent message sur le même réseau social, il avait indiqué être arrivé à Paris le 25 septembre, après avoir été empêché d’embarquer la veille par la police à l’aéroport. « J’ai tenu à me donner quelques jours pour préparer ma défense. Je reviendrai dans quelques jours pour faire face à mes responsabilités », à déclaré M. Diagne.



Le journaliste est cité dans un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), l’impliquant dans une opération financière suspecte estimée à 21 milliards de francs CFA. Dans le cadre de la même enquête, son épouse, présentée comme gérante d’une de ses sociétés, a été placée en garde à vue. Ses deux fils ont également été interpellés, l’un d’eux ayant été arrêté à Karang à bord d’un Jakarta avec un sac de vêtements et une somme d’un million de francs CFA.