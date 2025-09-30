Madiambal Diagne renforce sa défense avec l’entrée du cabinet français William Bourdon & Associés

Le journaliste et patron de presse Madiambal Diagne a fait savoir que son équipe de défense s’élargit avec l’arrivée du cabinet français William Bourdon & Associés. « Le Cabinet d’avocats français William Bourdon & Associés participe à ma défense et à celle de ma famille aux côtés de leurs confrères et consœurs sénégalais Mes El. Amadou Sall, Baboucar Cissé, Dior Diagne, Ramatoulaye Ba, Papa Sène, Arona Bass, Ousmane Thiam, Demba Ciré Bathily », a-t-il écrit sur X.Cette annonce intervient alors que Madiambal Diagne est visé par un mandat d’arrêt international dans le cadre d’une enquête financière ouverte par la justice sénégalaise. Son nom apparaît dans un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), évoquant une opération jugée suspecte d’un montant de 21 milliards de FCFA.Le journaliste avait déjà réagi sur le même réseau social en indiquant qu’il se présentera devant la justice sénégalaise avant toute exécution dudit mandat. Il affirme avoir quitté Dakar pour Paris le 25 septembre, quelques jours après avoir été empêché de prendre un vol d’Air Sénégal.