Madické Niang à Kolda : «je vais supprimer toutes les institutions budgétivores »

Le candidat de la coalition Madické 2019 a promis de «supprimer toutes les institutions budgétivores et mettre en place un gouvernement de 25 ministre». Madické Niang a fait cette déclaration à l’Esplanade de la gouvernance de Kolda.



Devant un parterre de militants, le candidat à la présidentielle du 24 février 2019, a juré de s’investir dans la priorité, dès qu'il sera élu. «Toutes les régions qui auront un retard de développement peuvent recevoir un programme spécial et une dotation spéciale, tout cela devait permettre d’avoir un Sénégal avec un développement harmonieux », a -t-il déclaré.



Poursuivant, Madické Niang promet de supprimer le Haut conseil des collectivité territoriales (Hcct), le Conseil économique, social et environnemental (Cese), la Commission nationale du dialogue du territoire (Cndt) et toutes les autres institutions qui n’apportent rien au Sénégal.



« Cet argent, informe-t-il, va permettre la mise en place d’un gouvernement de 25 membres et j’aurai assez de moyens pour financer tous mes projet ».