Madické Niang valide son parrainage

Après Idy, c’est autour de Madické Niang de valider son parrainage devant le Conseil constitutionnel. Selon son mandataire Ibra Diouf Niokhobaye, on avait demandé à la coalition « Madické 2019 » 6377 parrains à remplacer. Ils en ont déposé plus que ce nombre au greffe de ladite juridiction. Il ne reste plus que Malick Gakou parmi les trois candidats qui étaient recalés.