Magal 2020 : l’Etat du Sénégal a remis deux titres fonciers au Khalife général des Mourides

L’Etat du Sénégal a remis deux (2) titres fonciers lundi, au khalife général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. L'un des documents concerne celui de la Grande mosquée de Diourbel et l'autre celui de Mbacké Khéwar qui devrait abriter très prochainement un complexe Islamique et une mosquée. La révélation a été faite par le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, et de l’Artisanat, Dame Diop, qui faisait parti de la forte délégation qui s'est rendue, à la veille du Grand Magal, dans la ville sainte de Touba sur instruction du chef de l'Etat.



« Nous avons accompagné le ministre des Finances et du Budget, mon collègue de l’Intérieur ( Aly Ngouille Ndiaye) et moi-même sur instruction du président de la République (Macky Sall) pour remettre au Khalife deux titres fonciers qui ont été une vieille revendication de la communauté mouride », a expliqué le ministre.



Selon Dame Diop, il s’agit d’un titre foncier qui englobe la Grande Mosquée de Diourbel, le titre foncier sur Mbacké Khéwar. Précisant que le titre de Diourbel porte sur une superficie de 4 hectares.